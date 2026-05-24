Израиль

Подполковник запаса Юваль Инбар, боевой летчик ВВС ЦАХАЛа, погиб при крушении легкого самолета

время публикации: 24 мая 2026 г., 18:57 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 19:07
Dudu Greenspan/Flash90

Разрешено к публикации: в результате крушения легкомоторного самолета, произошедшего в воскресенье утром в Изреэльской долине, погиб 50-летний Юваль Инбар из поселка Хагор, подполковник запаса ВВС ЦАХАЛа, боевой летчик-резервист. У него остались жена и трое детей.

Имя второго погибшего при крушении пока запрещено к публикации. Обстоятельства авиакатастрофы расследуются.

По сообщению новостной службы "Кан", Инбар был бывшим командиром эскадрильи, и в последние дни он продолжал проходить активную резервистскую службу.

В феврале он опубликовал фотографию легкомоторного самолета в своем аккаунте в социальной сети Facebook, подписав ее: "Новая игрушка, с которой можно поиграть. Близко к летающему мотоциклу – я просто не мог устоять". Именно на этом самолете он разбился во вторник утром.

Катастрофа произошла утром в открытой местности возле мошава Тель-Адашим неподалеку от Афулы. На борту легкомоторного самолета находились двое мужчин. Пострадавших в критическом состоянии доставили в больницу "а-Эмек" в Афуле, где врачи были вынуждены констатировать их смерть.

