ЦАХАЛ: ликвидирован боевик ХАМАСа, участвовавший в нападении на базу "Зиким" 7 октября
время публикации: 24 мая 2026 г., 18:48 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 18:53
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации Луая Хашама Махмуда Басаля - снайпера батальона "Зайтун" террористической организации ХАМАС. Боевик был ликвидирован в пятницу, 22 мая, силами командования Южного военного округа.
По данным военной разведки, боевик участвовал в нападении на военную базу "Зиким" во время атаки 7 октября, а в последнее время занимался подготовкой терактов против израильских военнослужащих, действующих в секторе.