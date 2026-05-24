ЦАХАЛ: ликвидирован боевик ХАМАСа, участвовавший в нападении на базу "Зиким" 7 октября

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации Луая Хашама Махмуда Басаля - снайпера батальона "Зайтун" террористической организации ХАМАС. Боевик был ликвидирован в пятницу, 22 мая, силами командования Южного военного округа.

По данным военной разведки, боевик участвовал в нападении на военную базу "Зиким" во время атаки 7 октября, а в последнее время занимался подготовкой терактов против израильских военнослужащих, действующих в секторе.