Поданы обвинения против причастных к контрабанде оружия и наркотиков

ШАБАК и полиция сообщили о раскрытии крупной сети контрабанды оружия и наркотиков через границы с Египтом и Иорданией. В ходе совместной операции в последние месяцы были задержаны шесть граждан Израиля, жителей Негева, подозреваемых в причастности к этой деятельности.

По данным следствия, в 2024-2026 годах участники сети были причастны к десяткам попыток контрабанды с использованием дронов и автомобилей. В Израиль были ввезены десятки пистолетов, десятки автоматов M16, три пулемета, тысячи патронов различных типов и крупные партии гашиша.

Часть попыток контрабанды была пресечена силами безопасности.

По данным следствия, обвиняемые покупали, хранили и продавали оружие и боеприпасы.

По завершении расследования прокуратура Южного округа подала в Окружной суд Беэр-Шевы обвинительные заключения против Аз ад-Дина Абу аль-Кумы, 25 лет, и Яхьи аль-Ургана, 26 лет, из Бир-Хададжа; Фуада аз-Зиядата, 30 лет, и Фуада Суаркэ, 25 лет, из Масудин аль-Азазмэ; Ахмада Абу Бадера, 22 года, из Арары; и Хамада аль-Убайята, 29 лет, из Рахата.