"Дело Романа Гофмана": комиссия по назначению возобновляет рассмотрение кандидатуры

Консультационная комиссия по назначению высокопоставленных чиновников проведет дополнительное заседание по вопросу о кандидатуре генерал-майора Романа Гофмана на должность главы службы внешней разведки ("Мосад").

Заседание состоится 24 мая по распоряжению Высшего суда справедливости (БАГАЦа).

Ожидается, что комиссия представит свое заключение до середины недели.

Как пишет "Гаарец", комиссия, помимо прочего, заслушает свидетельские показания майора Цура – офицера проходившего службу в дивизии, которой командовал Роман Гофман. По сообщению газеты, Цур контактировал с Ури Эльмакайсом, молодым человеком, поставлявшим дивизии разведывательную информацию, а позднее задержанным. Цур утверждает, что лично известил Гофмана о задержании Эльмакайса.

Комиссия также рассмотрит документы, представленные в БАГАЦ в ходе рассмотрения апелляции против назначения Гофмана. После завершения работы комиссии ее результаты будут переданы в БАГАЦ, которому предстоит принять решение по апелляции.

Каденция нынешнего главы "Мосада" Деди Барнеа завершится 2 июня, и ожидается, что до тех пор комиссия примет решение.