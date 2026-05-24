Насилие в арабском секторе: предъявлены обвинения убившему своего знакомого в Офакиме

Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 20-летнего Кусая Граадата из Офакима, зарезавшего в начале апреля своего знакомого. Имя погибшего в сообщении прокуратуры не публикуется.

По данным обвинительного заключения, 5 апреля погибший со своим другом приехал из Сегев-Шалома в Офаким. В какой-то момент они остановились у дороги, чтобы пообщаться с друзьями.

В это время на место прибыл Граадат, знакомый с погибшим ранее, и между ними вспыхнула драка. Присутствовавшие разняли участников конфликта, после чего оба вернулись к своим автомобилям и разъехались. Погибший и его друг заехали на парковку возле торгового центра, куда вслед за ними приехал и Граадат.

Погибший вышел из машины, а Граадат вышел из своего автомобиля с дубинкой и складным ножом. Между ними вновь завязалась драка, в ходе которой обвиняемый избил потерпевшего дубинкой. Друг погибшего и другие присутствовавшие вновь разняли мужчин. После этого друг начал уводить потерпевшего к автомобилю, говоря Граадату, что они "не хотят проблем". Когда они подошли к машине, Граадат окликнул потерпевшего, подошел к нему и ударил ножом в грудь и бедро.

После нападения обвиняемый скрылся. Друг пострадавшего попытался самостоятельно доставить его за медицинской помощью, однако затем остановился на ближайшей заправке и вызвал спасательные службы. Прибывшие медики были вынуждены констатировать смерть раненого.

Граадату предъявлены обвинения в умышленном убийстве, а также в нарушениях правил дорожного движения – по версии следствия, он управлял автомобилем, будучи лишенным водительских прав.