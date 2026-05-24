x
24 мая 2026
|
последняя новость: 13:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 мая 2026
|
24 мая 2026
|
последняя новость: 13:38
24 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Дата выборов: вероятнее всего голосование состоится в октября

ШАС
Выборы 2026
время публикации: 24 мая 2026 г., 13:21 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 13:26
Дата выборов: вероятнее всего голосование состоится в октябре
Michael Giladi/Flash90

Центральная избирательная комиссия возражает против проведения выборов 15 сентября.

Как сообщает "Едиот Ахронот", в комиссии утверждают, что эта дата, падающая между праздником Рош а-Шана и днем поста Йом Кипур, оставляет очень мало времени на подготовку к выборам между праздниками, а также на проверку законности голосования. Несмотря на возражения комиссии, в ШАС продолжают настаивать именно на этой дате.

Организационная комиссия Кнессета до сих пор не назначила на эту неделю заседания для

обсуждения закона о роспуске Кнессета. Это означает, что 1 сентября выборов не будет, так как должны пройти не менее 90 дней между объявлением даты выборов и самим голосованием.

Вероятность выборов 8 сентября также невысока. В политической системе полагают, что наиболее высока вероятность выборов в конце октября.

Отметим, что и обсуждение "закона Бисмута", именуемого также законом о призыве, не запланировано на этой неделе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 мая 2026

Депутаты утвердили в предварительном чтении закон о роспуске Кнессета