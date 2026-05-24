Депутат Кнессета от партии ШАС Яаков Марги объявил об уходе из политики

Депутат Кнессета Яаков Марги уведомил лидера ШАСа Арье Дери о своем решении не участвовать в следующих парламентских выборах.

Марги – один из ветеранов партии: он присоединился к ШАСу в 1993 году и непрерывно заседал в Кнессете с 2003 года, сделав "паузу" в 2023-2025 годах, уступив свой мандат по "норвежскому закону".

Его уход стал вторым ударом по фракции за последний месяц – ранее аналогичное решение принял депутат Моше Арбель.

По данным новостной службы N12, в отличие от Моше Арбеля, который заявил о завершении политической карьеры, Марги пока остается в Кнессете.

Сам парламентарий, комментируя сообщения в СМИ, подчеркнул, что речь не идет о выходе из партии. По его словам, он уведомил Арье Дери о том, что его не надо включать в предвыборный список на следующих парламентских выборах, а Дери попросил его "повременить с решением".