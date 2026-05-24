Араб без водительских прав устроился в три фирмы водителем грузовика и угнал три семитрейлера

Обвинительный отдел полиции подал обвинительное заключение против 34-летнего жителя Тиры, которого подозревают в серийных похищениях грузовиков-семитрейлеров у компаний-работодателей. По сообщению полиции, в апреле обвиняемый устроился к трем разным подрядчиком на должность водителя семитрейлера – несмотря на отсутствие у него водительских прав соответствующей категории. Вскоре после трудоустройства обвиняемый угонял доверенную ему технику стоимостью в миллионы шекелей.

Подозреваемый был задержан 6 мая сотрудниками полиции Ариэля в рамках расследования нескольких эпизодов краж грузовиков. В ходе расследования было установлено, что мужчина устраивался на работу водителем, и уже через несколько дней прекращал выходить на связь, исчезая вместе с грузовиком и прицепом.

В одном из эпизодов, вечером 4 апреля, подозреваемый связался с владельцем транспортной компании и попросил принять его на работу водителем. Уже на следующий день он получил грузовик с прицепом. Под предлогом доставки груза в один из населенных пунктов Самарии он выехал на грузовике, однако, как выяснилось позже, направился не в пункт назначения, а в арабскую деревню на территории Иудеи и Самарии. Утром 6 апреля владелец компании попытался связаться с ним, чтобы выяснить, почему тот не вышел на работу. Спустя более получаса подозреваемый ответил и сообщил, что грузовик и прицеп "уже не находятся у него".

Несколькими днями позже он устроился водителем грузовика в другую компанию, и даже потребовал заранее проверить грузовик, который ему собирались доверить. На следующий день он забрал грузовик с прицепом и отправился в Ашдод. Позже он заявил владельцам компании, что машина неисправна, и предложил отвезти ее в "знакомый" автосервис. По требованию работодателя грузовик доставили в мастерскую в Иерусалиме, однако грузовик прибыл без прицепа.

Следствие установило, что вскоре после этого подозреваемый приехал на другом грузовике и забрал прицеп. Когда владелец потребовал вернуть его, обвиняемый заявил, что не может этого сделать. Спустя несколько дней подозреваемый вместе с владельцем забрал грузовик из сервиса и пообещал вернуть его через два дня. Однако после того, как ему сообщили об увольнении, он отказался возвращать и грузовик, и прицеп.

После задержания подозреваемого полиция допросила его по подозрению в нескольких эпизодах угона транспортных средств и вождении без соответствующих прав. В ходе расследования были проведены очные ставки с потерпевшими и собрана доказательная база.

Вместе с обвинительным заключением в суд подана также просьба о домашнем аресте обвиняемого до завершения судебного процесса.