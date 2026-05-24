последняя новость: 18:19
Главу посольства Испании вызвали в МИД Израиля из-за избиения "анархистов флотилии" полицией Бильбао

время публикации: 24 мая 2026 г., 16:55 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 17:00
AP Photo/Michael Varaklas

Временная поверенная в делах посольства Испании вызвана в МИД Израиля на разъяснительную беседу "в связи с проявлением насилия со стороны испанской полиции в отношении анархистов флотилии". Об этом сообщила новостная служба N12.

Днем ранее МИД Израиля опубликовал видео инцидента в аэропорту Бильбао во время встречи участников "флотилии Сумуда", в ходе которого полицейские дубинками бьют встречающих активистов. В комментариях к этому видео МИД написал: "Анархисты из флотилии свели с ума испанскую полицию".

После начала операции ЦАХАЛа в Газе, ставшей ответом на резню 7 октября, правительство Педро Санчеса стало одним из самых жестких критиков Израиля в Европе: Мадрид ввел оружейное эмбарго, назвал происходящее в Газе "геноцидом", окончательно отозвал посла из Тель-Авива, отказал США в использовании испанских баз для ударов по Ирану, а в мае 2026 года потребовал санкций ЕС против министра Бен-Гвира. Израиль на каждый шаг отвечает подчеркнуто демонстративно: персональные санкции против испанских министров, исключение Испании из координационного центра по Газе, публичные видеообращения Нетаниягу с обвинениями в антисемитизме и "дипломатической войне".

Активисты "флотилии Сумуда", прилетевшие в Испанию, устроили потасовку с местной полицией