x
23 мая 2026
|
последняя новость: 20:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 мая 2026
|
23 мая 2026
|
последняя новость: 20:41
23 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Активисты "флотилии Сумуда", прилетевшие в Испанию, устроили потасовку с местной полицией

Газа
Акции протеста
Испания
время публикации: 23 мая 2026 г., 20:08 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 20:21
Активисты "флотилии Сумуда", прилетевшие в Испанию, устроили потасовку с местной полицией
AP Photo/Murat Kocabas

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Изначально их возвращение было запланировано на вчерашний день, но они отложили поездку из-за госпитализации двоих из них в связи с "травмами", полученными после захвата израильскими силами.

В аэропорту активистов встречала организованная толпа сторонников с палестинскими флагами.

Ситуация быстро вышла из-под контроля: встречающие устроили несогласованную акцию прямо в терминале, стали оказывать сопротивление сотрудникам безопасности и начали потасовку. Полиция применила дубинки для разгона толпы и зачистки терминала. В результате пострадали и сами активисты, и их сторонники. Четверо зачинщиков беспорядков были задержаны.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 мая 2026

Испанцы, участвовавшие во "флотилии Сумуда", будут сегодня депортированы из Израиля