Внимание, розыск: пропал 25-летний Уриэль Саруси из Сдерота
время публикации: 24 мая 2026 г., 12:59 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 13:00
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 25-летнего Уриэля Саруси, жителя Сдерота. В последний раз его видели 15 мая около йешивы в поселке Мерон. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 1.80, худощавый, короткие темные волосы.
Описания одежды нет.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-6620456.