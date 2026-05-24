Внимание, розыск: пропал 25-летний Уриэль Саруси из Сдерота

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 25-летнего Уриэля Саруси, жителя Сдерота. В последний раз его видели 15 мая около йешивы в поселке Мерон. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 1.80, худощавый, короткие темные волосы.

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-6620456.