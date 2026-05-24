Тревога "Цева Адом" сработала в Идмите и Араб аль-Арамшэ

Тревога "Цева Адом" сработала в населенных пунктах Идмит и Араб аль-Арамшэ на границе с Ливаном. Предположительно, вторжение вражеского беспилотника. Вскоре поступило сообщение о завершении инцидента.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что по воздушной цели, следовавшей из Ливана в сторону Израиля, была выпущена ракета-перехватчик, результаты перехвата устанавливаются.