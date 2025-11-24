x
Израиль

В Азарии изъята поддельная продукция "известных брендов" более чем на миллион шекелей

Полиция
время публикации: 24 ноября 2025 г., 19:16 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 19:16
В Азарии изъята поддельная продукция "известных брендов" более чем на миллион шекелей
Пресс-служба полиции Израиля

В поселке Азария, недалеко от Маале-Адумим, в нескольких магазинах одежды была обнаружена контрафактная продукция.

В ходе обыска, проведенного 24 ноября, были изъяты предметы одежды, маркированные как вещи известных брендов, на сумму более 1300000 шекелей.

Также была обнаружена в продаже и конфискована контрафактная табачная продукция.

Владельцы трех магазинов вызваны для беседы со следователями в отделении полиции.

Полиция сообщает, что в ходе проверки еще одного склада в городе, на нем были обнаружены 100 тысяч яиц с поддельной маркировочной печатью. Задержан владелец склада.

