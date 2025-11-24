x
24 ноября 2025
Израиль

ЦАХАЛ начал штабные учения "Маген Оз": проверка готовности к внезапным сценариям на севере

Пресс-служба ЦАХАЛа
Учения
время публикации: 24 ноября 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 08:26
ЦАХАЛ начал штабные учения "Маген Оз": проверка готовности к внезапным сценариям на севере
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля сообщила, что утром 24 ноября начались масштабные штабные учения генштаба под названием "Маген Оз", которые продлятся в течение ближайших двух дней и предназначены для проверки и повышения готовности ЦАХАЛа к широкому спектру сценариев войны, прежде всего на севере, с упором на работу штабов.

По указанию начальника генштаба Эяля Замира, учения начались с внезапной проверки: без предварительного предупреждения была проверена готовность 210-й дивизии к экстренному событию.

В рамках учения отрабатываются: процедуры оценки обстановки и принятия решений на всех уровнях командования; приведение сил в повышенную готовность; управление войсками в условиях войны на северном фронте.

Во время учений, предупреждает пресс-служба ЦАХАЛа, в районе Голанских высот и Иорданской долины ожидается интенсивное движение войск и техники, будут слышны взрывы, а в небе – активное движение авиации.

Армия подчеркивает, что это учения – реальной угрозы в настоящее время нет.

