Мотоциклист столкнулся с машиной на шоссе 232, спасти его не удалось

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш сообщили о ДТП на шоссе 232, на участке между перекрестком Хелец и поселком Кохав Михаэль. По предварительным данным, мотоциклист столкнулся с автомобилем.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили мужчину в возрасте около 30 лет в критическом состоянии, он получил множественные травмы. Попытки реанимировать пострадавшего не привели к успеху, и вскоре медики констатировали его смерть.