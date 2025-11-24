x
24 ноября 2025
24 ноября 2025
24 ноября 2025
Израиль

Мотоциклист столкнулся с машиной на шоссе 232, спасти его не удалось

ДТП
время публикации: 24 ноября 2025 г., 20:31 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 21:00
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш сообщили о ДТП на шоссе 232, на участке между перекрестком Хелец и поселком Кохав Михаэль. По предварительным данным, мотоциклист столкнулся с автомобилем.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили мужчину в возрасте около 30 лет в критическом состоянии, он получил множественные травмы. Попытки реанимировать пострадавшего не привели к успеху, и вскоре медики констатировали его смерть.

Израиль
