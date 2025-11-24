x
время публикации: 24 ноября 2025 г., 20:18 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 20:31
Ночью начнется буря: опасность подтоплений в городах и перекрытие дорог
Полиция опубликовала рекомендации на основании прогнозов метеорологов: поздно ночью ожидается буря и ливни, которые продлятся до вечера вторника. Сильные дожди ожидаются в прибрежных районах, в округе Шфела, постепенно ливни распространятся вглубь страны и в район Мертвого моря, к рассвету ожидается распространение дождей на юг, на Негев и пустыню Арава.

Ожидаются сильные дожди, перемежающиеся грозами и градом. Существует опасность наводнений на городских улицах, особенно в Северном, Прибрежном и Центральном округах. Синоптики говорят об ожидаемом разливе рек и наводнениях в руслах рек и ручьев Иудейской пустыни, в районе Мертвого моря, локально в Араве и Негеве.

Из-за подтоплений будет перекрыто 90 шоссе от центральной части Аравы до северной части Мертвого моря. Сотрудники полиции будут размещены в опасных районах, чтобы обеспечить регулирование движение и безопасность его участников. Важно избегать заезда в районы, где существует риск наводнений и подтоплений.

Постарайтесь сверяться с прогнозом погоды и действуйте соответственно инструкциям. Откажитесь от необязательных поездок, не совершайте поездки и походы в русла рек и районы, подверженные наводнениям.

Категорически запрещено пересекать на любом транспорте затопленные дороги, водные каналы, разлившиеся водоемы и т. п, не рекомендуется приближаться к ним – это опасно для жизни.

Запрещено входить в лифты и в подземные парковки во время их затопления.

