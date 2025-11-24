Трех мужчин признали виновными в изнасиловании несовершеннолетней через 10 лет после преступления

Трое мужчин признаны судом виновными в изнасиловании несовершеннолетней. Признание вины последовало спустя четыре года после предъявления прокуратурой обвинительного заключения и спустя десять лет после преступления.

Прокуратура Южного округа приветствовала решение суда.

Приговор будет вынесен позже.

Прокуратура напомнила, что на материалы дела распространяется судебный запрет на публикацию любых данных, позволяющих идентифицировать потерпевшую, включая имя, фамилию, город проживания, место учебы и работы.

В сентябре 2021 года в окружном суде в Беэр-Шеве прокуратурой Южного округа были предъявлены обвинения троим подозреваемым в изнасиловании несовершеннолетней. Согласно тексту обвинительного заключения, Ицхак Барух Аронов (на тот момент 36 лет) обвиняется в том, что в 2015 году пригласил в гостиничный номер в Ашдоде девочку, которой на тот момент было четырнадцать с половиной лет, дал ей кокаин и алкоголь, после чего совершил с ней сексуальные действия. После этого Аронов, как следует из обвинения, пригласил в номер Игоря Каплунова (33 года на тот момент) и Рона Гольцмана (29 лет на тот момент), которые также изнасиловали девочку, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, и фотографировали ее обнаженной. Через несколько часов эти мужчины ушли из гостиничного номера, оставив в нем девочку, находившуюся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Всем троим были предъявлены обвинения в изнасиловании несовершеннолетней, в том числе в извращенной форме, и вторжении в частную жизнь. Аронов также обвинялся в принуждении несовершеннолетней к употреблению наркотиков.