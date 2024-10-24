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Израиль

Амит Сегаль принес извинения за свое высказывание о репатриантах из бывшего СССР

время публикации: 24 октября 2024 г., 22:52 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 23:00
Амит Сегаль принес извинения за свое высказывание о репатриантах из бывшего СССР
Chaim Goldberg/Flash90

Известный израильский журналист Амит Сегаль принес извинения за скандальное высказывание в эфире 12-го телеканала о репатриантах из стран бывшего СССР в связи с "делом о шпионаже".

Сегаль, говоря об угрозе вербовки израильских граждан иранскими спецслужбами, сказал, что раньше в "группу риска" входили арабы, но сегодня акцент сместился в сторону репатриантов из стран бывшего СССР, не являющихся евреями по Галахе. По мнению журналиста, этих людей, переехавших в Израиль по экономическим соображениям, ничего не связывает со страной.

Амит Сегаль заявил, что государство обязано заняться этой проблемой.

Спустя три дня после эфира редакция NEWSru.co.il получила от Амита Сегаля следующий комментарий: "То, что я сказал о личности некоторых подозреваемых в шпионаже, могло быть истолковано и, вероятно, было истолковано как обобщение о некоторых репатриантов из стран бывшего CCCP. Это, конечно, не было ни моим мнением, ни моим намерением. Примите искренние извинения."

Израиль
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