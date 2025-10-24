x
24 октября 2025
24 октября 2025
24 октября 2025
24 октября 2025
Израиль

В районе Набатии на юге Ливана уничтожен командир подразделения логистики "Хизбаллы"

Ливан
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 24 октября 2025 г., 16:59 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 17:09
В районе Набатии на юге Ливана уничтожен командир подразделения логистики "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

В районе Набатии на юге Ливана ВВС ЦАХАЛа ликвидировали террориста Аббаса Хасана Карки, командир подразделения логистики "Южный фронт" террористической организации "Хизбалла".

В последнее время террорист занимался восстановлением террористической инфраструктуры, которая была уничтожена в ходе войны, в частности во время операции "Стрелы севера" к югу от реки Литани.

Кроме того, Аббас Хасан Карки отвечал за хранение оружия террористов на юге Ливана. В последние годы террорист занимал ряд заметных должностей в террористической организации "Хизбалла".

Действия террориста являлись нарушением договорённостей между Израилем и Ливаном.

Израиль
