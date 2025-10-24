x
24 октября 2025
24 октября 2025
Израиль

Активисты "Цав 9" перегородили путь гуманитарной помощи и были задержаны

Акции протеста
время публикации: 24 октября 2025 г., 12:44 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 13:04
Лидер движения "Цав 9" Реут Бен Хаим
Yonatan Sindel/Flash90

В связи с тем, что палестинская террористическая организация ХАМАС в нарушение условий соглашения о прекращении огня затягивает освобождение тел убитых в плену заложников, активисты организации "Цав 9" собрались в пятницу утром в районе КПП "Кисуфим".

Они выражают возмущение тем фактом, что Израиль продолжает поставки гуманитарной помощи в сектор Газы, несмотря на намеренное затягивание ХАМАСом освобождения заложников.

Лидер движения "Цав 9" Реут Бен Хаим обратилась к президенту США Дональду Трампу на английском языке, призывая его вспомнить 7 октября и признать, что отправлять ХАМАСу грузовики с гуманитарной помощью недопустимо.

"Мы находимся здесь, на пограничном переезде Кисуфим, – отметила Бен Хаим в видеообращении. – Сюда прибывают грузовики с гуманитарной помощью, и это уже вторая автоколонна с утра. Это просто бесплатный подарок ХАМАСу, тому самому, который на этой неделе нарушил соглашение о прекращении огня, убив двоих израильских бойцов в секторе Газы. Мы здесь, чтобы сберечь израильских бойцов, мы здесь, чтобы обеспечить, что останки всех погибших заложников вернут домой, мы здесь, чтобы бороться за безопасность Отеф Аза".

Несколько участников акции протеста перегородили путь грузовику с гуманитарной помощью и были задержаны полицией, сообщает "Сругим".

Израиль
