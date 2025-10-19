"Кешет": под давлением США отменено решение о прекращении поставок гуманитарной помощи в Газу

Новостная служба телеканала "Кешет" сообщила об отмене решения о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с сектором Газы, через которые поступает гуманитарная помощь.

По информации обозревателя Барака Равида, ссылающегося на источник в Иерусалиме, решение было пересмотрено под давлением Белого дома.

Несколькими часами ранее Дафна Лиэль, журналистка телеканала "Кешет-12", сообщила, что политическое руководство страны приняло рекомендацию ЦАХАЛа приостановить поступление гуманитарной помощи в сектор Газы. А корреспондент медиакорпорации "Кан" Сулейман Масаудэ добавил, что распоряжение о немедленном прекращении поставок гуманитарной помощи в Газу было отдано премьер-министром Биньямином Нетаниягу.