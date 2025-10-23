x
23 октября 2025
Источник "Кан": Израиль "не позволит UNRWA вернуться к работе в Газе"

Газа
ООН
UNRWA
время публикации: 23 октября 2025 г., 08:06 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 08:09
Источник "Кан": Израиль "не позволит UNRWA вернуться к работе в Газе"
Ali Hassan/Flash90

Утром 23 октября высокопоставленный источник заявил редакции "Кан", что руководство Израиля "не позволит UNRWA вернуться к работе в секторе Газы".

По словам источника, "все агентства ООН, входившие в Газу, либо провалили свою миссию, либо оказались под контролем ХАМАСа", и потому "насколько это зависит от Израиля, UNRWA не будет допущена к деятельности в секторе".

Заявление прозвучало на следующий день после решения Международного суда ООН в Гааге, согласно которому Израиль должен обеспечить работу UNRWA в Газе в рамках гуманитарной помощи.

В UNRWA заявляют, что израильские ограничения мешают доставке помощи и что агентство необходимо для базовых услуг населению Газы.

