Встреча главы правительства и лидера оппозиции перенесена на среду
время публикации: 24 сентября 2024 г., 12:16 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 12:16
Во вторник, 24 сентября, должна была состояться встреча главы правительства Биньямина Нетаниягу и лидера оппозиции Яира Лапида, возглавляющего "Еш Атид".
Планировалось, что в ходе этой встречи Нетаниягу проинформирует своего главного политического оппонента о развитии ситуации в сфере безопасности.
Канцелярия главы правительства сообщила без указания причин, что встреча была перенесена на среду.
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