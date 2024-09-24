Встреча главы правительства и лидера оппозиции перенесена на среду

Во вторник, 24 сентября, должна была состояться встреча главы правительства Биньямина Нетаниягу и лидера оппозиции Яира Лапида, возглавляющего "Еш Атид".

Планировалось, что в ходе этой встречи Нетаниягу проинформирует своего главного политического оппонента о развитии ситуации в сфере безопасности.

Канцелярия главы правительства сообщила без указания причин, что встреча была перенесена на среду.