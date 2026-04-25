25 апреля 2026
последняя новость: 21:29
25 апреля 2026
|
25 апреля 2026
|
последняя новость: 21:29
Израиль

Собака спецподразделения "Окец" погибла на юге Ливана, спасая жизнь бойцам ЦАХАЛа

ЦАХАЛ
Война с "Хизбаллой"
Животные
время публикации: 25 апреля 2026 г., 21:15 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 21:24
Собака спецподразделения "Окец" погибла, спасая жизнь бойцам в южном Ливане
Kobi Gideon/Flash90

В ходе спецоперации подразделения "Цанханим" в Бинт-Джбейле на юге Ливана в пятницу были ликвидированы шестеро боевиков "Хизбаллы", забаррикадировавшихся на крыше здания. В ходе этой операции погиб боевой пес. Об этом пишет сайт "Мако".

При зачистке территории бойцы обнаружили у входа в одно из строений оставленную еду и военное снаряжение. Прежде чем войти внутрь, военные направили туда дрон и пса по кличке Берни спецподразделения "Окец". Берни обнаружил боевиков, но был ими убит. Благодаря собаке среди бойцов не было пострадавших.

После того как Берни раскрыл местоположение боевиков, израильские военные окружили здание. С помощью дрона они засекли шестерых боевиков, пытавшихся скрыться на крыше. В течение полутора часов все шестеро были ликвидированы.

По данным ЦАХАЛа, за прошедшую неделю силами 98-й дивизии были ликвидированы около 20 боевиков.

