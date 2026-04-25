Нетаниягу распорядился "со всей мощью" нанести удар по "Хизбалле"

На фоне многочисленных нарушений режима прекращения огня со стороны ливанской шиитской террористической группировки канцелярия премьер-министра распространила сообщение: "Премьер-министр Нетаниягу отдал приказ ЦАХАЛу "со всей мощью" нанести удары по объектам "Хизбаллы" в Ливане".

Сообщение поступило после того, как в течение субботы, 25 апреля, трижды на севере Израиля звучали сигналы тревоги в связи с ракетным обстрелом и запуском "Хизбаллой" беспилотников.

В ночь на 24 апреля в Белом доме прошли переговоры между представителями Израиля и Ливана при участии вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, посла США в Израиле Майка Хакаби, посла Израиля в США Йехиэля Лейтера, посла Ливана в США Нады Хамадэ Моауад и посла США в Ливане Мишеля Иссы. Президент США Трамп присутствовал на этой встрече, после чего сообщил в соцсети TruthSocial, что перемирие между Израилем и Ливаном продлено на три недели. Трамп написал, что США будут работать с Ливаном, чтобы помочь ему "защитить себя от Хизбаллы", и выразил надежду в ближайшее время принять у себя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента Ливана Жозефа Ауна.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, представляющий Израиль на переговорах с Ливаном, заявил, что у Израиля "нет разногласий, которые невозможно урегулировать с суверенным государством Ливан или ливанским народом". При этом он подчеркнул, что в центре обсуждения должен быть "корень проблемы – "Хизбалла" и ее стремление уничтожить Израиль". По словам Лейтера, Ливан не выполнил свои обязательства по демонтажу террористической инфраструктуры, а Бейрут должен признать временное присутствие ЦАХАЛа и право Израиля защищаться от враждебной силы, ведущей огонь по его населению.