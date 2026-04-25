В Галилее автомобиль сбил десятилетнего мальчика на электросамокате

В деревне Кафр-Манда на севере Израиля автомобиль сбил десятилетнего мальчика, ехавшего на электросамокате.

Вызов в диспетчерскую службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступил в 20:14. По словам парамедиков, мальчик находился в сознании, но получил тяжелые травмы головы и живота. Он был доставлен в больницу РАМБАМ в тяжелом, но стабильном состоянии.