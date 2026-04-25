25 апреля 2026
последняя новость: 21:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
25 апреля 2026
|
25 апреля 2026
|
последняя новость: 21:29
25 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации ячейки ХАМАСа, готовившей теракты в секторе Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 апреля 2026 г., 20:04 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 20:20
ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации ячейки ХАМАСа, готовившей теракты в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа при содействии общей службы безопасности (ШАБАК) атаковали и уничтожили ячейку террористической организации ХАМАС, готовившую теракты против израильских военнослужащих, действующих в центре сектора Газы.

На данный момент подтверждена ликвидация трех террористов.

Хазам Рами Али Айди – командир подразделения ХАМАСа, участвовавший во вторжении на территорию Израиля во время резни 7 октября.

Ибрагим Мансур – командир взвода ХАМАСа, руководивший многочисленными атаками на силы ЦАХАЛа в ходе войны; он играл ключевую роль в наращивании боевой мощи ХАМАСа и попытках её восстановления после прекращении огня.

Махир Тантауи – боевик военной разведки ХАМАСа.

Перед нанесением ударов ЦАХАЛом были приняты меры для минимизации риска для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение.

