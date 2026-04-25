Силы ЦАХАЛа обнаружили склад оружия "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 25 апреля 2026 г., 19:50 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 20:24
Силы ЦАХАЛа обнаружили склад оружия "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

В рамках оперативных действий сил резервной северной десантной бригады ЦАХАЛа в районе "Шиитского хребта" был обнаружен склад противотанковых управляемых ракет (ПТУР) террористической организации "Хизбалла".

Обнаруженные ракеты предназначались для нанесения ударов по силам ЦАХАЛа и мирным гражданам Израиля.

Кроме того, бойцы разведроты десантников и спецподразделения "Яалом" под командованием 98-й дивизии продолжают осуществлять "зачистку" зданий, используемых "Хизбаллой" в военных целях в районе Бинт-Джбейля.

Бойцы 8-й бригады под командованием 91-й дивизии обнаружили туннель и автоматы Калашникова, а бойцы 769-й территориальной бригады нашли взрывные устройства, заложенные в здании и автомобиле, которые использовались "Хизбаллой" в террористических целях.

