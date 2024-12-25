x
25 декабря 2024
|
последняя новость: 01:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 декабря 2024
|
25 декабря 2024
|
последняя новость: 01:05
26 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Крылья ЦАХАЛа": 36 выпускников 189-го курса военных летчиков получили офицерские звания

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 декабря 2024 г., 23:35 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 23:46
"Крылья ЦАХАЛа": 36 выпускников 189-го курса военных летчиков получили офицерские звания
Пресс-служба ЦАХАЛа

В среду, 25 декабря, на территории музея ВВС на военной базе "Хацерим" в Негеве состоялась торжественная церемония по случаю присвоения офицерских званий выпускникам 189-го курса военных летчиков.

Курс боевых летчиков – один из самых престижных курсов Армии обороны Израиля. Обучение в летной школе продолжается три года, параллельно курсанты получают академическую степень в университете имени Бен-Гуриона.

36 выпускников, юношей и девушек, получили "крылышки" на свою форму, и с сегодняшнего дня они пополнят ряды ВВС ЦАХАЛа.

На церемонии присутствовали глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви, командующий ВВС Томер Бар, а также близкие трех погибших во время войны "Железные мечи" курсантов 189-го курса – лейтенанта Шахара Бин-Нуна, старшего сержанта Илая Давида Гарфинкеля, старшего сержанта Алона Кудряшова.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июня 2024

"Крылья ЦАХАЛа": 36 выпускников 188-го курса военных летчиков получили офицерские звания
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 декабря 2023

"Крылья ЦАХАЛа": 36 выпускников 187-го курса военных летчиков получили офицерские звания
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 июня 2023

"Крылья ЦАХАЛа": выпускники 186-го курса военных летчиков получили офицерские звания
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 декабря 2022

"Крылья ЦАХАЛа": выпускники 185-го курса военных летчиков получили офицерские звания