"Крылья ЦАХАЛа": 36 выпускников 189-го курса военных летчиков получили офицерские звания

В среду, 25 декабря, на территории музея ВВС на военной базе "Хацерим" в Негеве состоялась торжественная церемония по случаю присвоения офицерских званий выпускникам 189-го курса военных летчиков.

Курс боевых летчиков – один из самых престижных курсов Армии обороны Израиля. Обучение в летной школе продолжается три года, параллельно курсанты получают академическую степень в университете имени Бен-Гуриона.

36 выпускников, юношей и девушек, получили "крылышки" на свою форму, и с сегодняшнего дня они пополнят ряды ВВС ЦАХАЛа.

На церемонии присутствовали глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви, командующий ВВС Томер Бар, а также близкие трех погибших во время войны "Железные мечи" курсантов 189-го курса – лейтенанта Шахара Бин-Нуна, старшего сержанта Илая Давида Гарфинкеля, старшего сержанта Алона Кудряшова.