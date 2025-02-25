Результаты расследования нападения на базу "Нахаль-Оз": провал ЦАХАЛа

ЦАХАЛ завершил расследование проникновения террористов на базу "Нахаль-Оз" в "черную субботу" 7 октября 2023 года. В результате прорыва террористов на базу были убиты 53 военнослужащих, 10 были похищены. Выяснилось, что во время атаки базу охранял всего один человек, находившийся на воротах.

Основные выводы расследования, указывающие на катастрофические просчеты ЦАХАЛа, приводит во вторник, 25 февраля, новостная служба 12 канала ИТВ.

План террористов, называвшийся "Иерихонская стена", определял базы "Нахаль-Оз" и "Ифтах" как две самые стратегически важные базы: ХАМАС собирал информацию о базах и изучал уязвимые места в течение многих лет. Боевики знали расположение каждой комнаты и каждой точки, они знали, где находятся охранники, а где их нет. ХАМАС даже знал, что из-за праздников и выходных на базе остаются мало людей – и поэтому атака должна была осуществиться в праздник или в субботу. Выбор пал на субботу, 7 октября – праздник "Симхат Тора".

Еще накануне вечером террористы ХАМАСа получили приказ готовиться к выступлению, боевики и командиры ячеек начали подготовку ко вторжению. По сообщению 12 канала ИТВ, одной из плененных наблюдательниц ("тацпитаниот") во время ее пребывания в плену один из участников резни говорил: "Не понимаю, как вы могли не заметить наши приготовления за день до нападения"Ц.

Но несмотря на сигналы от наблюдательниц, бригада отдала четкий приказ к забору никого не отправлять, и из этого приказа командиры сделали вывод, что повышать готовность не нужно. Если бы солдаты заняли позиции заранее – все было бы иначе, и такой бойни могло не быть.

Расследованием было выявлено, что несмотря на то, что у израильских военнослужащих было численное преимущество – у террористов было гораздо больше огневой мощи и оружия. Напомним, наблюдательницы ЦАХАЛа, размещенные на базе "Нахаль-Оз" – не вооружены.

В момент вторжения на всем периметре лагеря был лишь один охранник, на воротах. Террористы достигли ограды базы раньше, чем до нее добрались вооруженные военнослужащие. Отступление солдат в укрытия оказалось лишь на руку боевикам – так их было быстрее и проще убивать всех одновременно.

По сообщению 12 канала, первая волна вторжения началась на рассвете, в 6:30 утра. На базу, расположенную всего в 800 метрах от границы сектора Газы, напали около 65 боевиков. На базе в этот момент находились 162 солдата, из них 90 были с оружием, 81 из них были бойцами.

Уже в 6:45 заместитель командира батальона был ранен, через 20 минут военнослужащие вернулись в убежища, и с этого момента начался прорыв террористов на опорный пункт. В 7:30 военнослужащие вступили в бой и геройски сражались с боевиками, и в 7:40 прибыла подмога на бронетранспортере – и это был первый бой на бронетехнике ЦАХАЛа против боевиков, более чем через час после нападения.

В 7:50 израильские силы были реорганизованы для контратаки, но уже через полчаса атака провалилась, командир роты был убит. В 8:53 террористы вывели из строя находившийся на позиции танк.

В 9:00 началась вторая волна нападения из 50 боевиков, которые уже могли делать все, что пожалеют, и в 10:00 пошла третья волна из 100 террористов: они толпой вытащили солдат из танка и похитили девушек-военнослужащих.

В 12:00 командный пункт был сожжен, противники оставили разгромленную базу. В 14:00 прибыли спасательные силы, чтобы эвакуировать раненых, в 20:00 7 октября базу "Нахаль-Оз" оставили и израильские силы.