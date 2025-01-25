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Израиль

ХАМАС объявил, что Израиль ответственен за "любые сбои в выполнении соглашения"

Заложники
ХАМАС
время публикации: 25 января 2025 г., 18:27 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 18:46
ХАМАС объявил, что Израиль ответственен за "любые сбои в выполнении соглашения"
Ali Hassan/Flash90

ХАМАС объявил, что "Израиль откладывает выполнение условий договоренности о прекращении огня, мешая возращению жителей на север сектора Газы".

В официальном заявлении террористической организации утверждается, что Израиль ответственен за "любые сбои в выполнении соглашения". ХАМАС угрожает, что такое поведение "может отразиться на следующих этапах выполения договоренностей сторонами".

Источники в Газе сообщили, что несколькими часами ранее мужчина, шедший в сторону северной части Газы, был убит огнем ЦАХАЛа.

Напомним, ранее из канцелярии премьер-министра Нетаниягу сообщили: "Сегодня Израиль вернул четырёх военнослужащих, похищенных террористической организацией ХАМАС. Взамен Израиль освободит палестинских заключенных в соответствии с согласованным планом".

При этом уточнялось, что, согласно договору, Израиль не позволит жителям сектора Газы перемещаться в северную часть сектора до тех пор, пока не будет обеспечено освобождение гражданки Израиля Арбель Иехуд, которую должны были освободить сегодня.

После этого высокопоставленный источник в ХАМАСе сообщил катарскому телеканалу "Аль-Джазира": "Мы сообщили посредникам, что Арбель Иехуд жива и будет освобождена в следующую субботу".

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ХАМАС: "Арбель Иехуд жива и будет освобождена в следующую субботу"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 января 2025

Израиль не позволит жителям Газы переместиться на север сектора, пока не будет освобождена Арбель Иехуд