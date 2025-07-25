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Израиль

Reuters: Нетаниягу и Трамп отказались от переговоров о прекращении огня с ХАМАСом

Катар
Заложники
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
время публикации: 25 июля 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 19:13
Нетаниягу и Трамп отказались от переговоров о прекращении огня с ХАМАСом
AP Photo/Oded Balilty

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент США Дональд Трамп в пятницу, 25 июля, по-видимому, отказались от переговоров о прекращении огня с ХАМАСом, заявив, что террористы не хотят сделки, сообщает Reuters.

Нетаниягу сказал, что Израиль рассматривает "альтернативные" варианты для достижения своих целей – возвращения заложников из сектора Газы и прекращения власти ХАМАСа в секторе Газы.

Трамп заявил, что, по его мнению, на лидеров ХАМАСа теперь будут "идти охота", сказав журналистам в Белом доме: "ХАМАС действительно не хотел заключать сделку. Я думаю, они хотят умереть. И это очень плохо. Ситуация дошла до момента, когда придется закончить работу ".

Эти заявления, по-видимому, не оставляют места для возобновления переговоров о приостановке боевых действий.

Накануне Израиль и США отозвали свои делегации с переговоров о прекращении огня в Катаре, через несколько часов после того, как ХАМАС представил свой ответ на предложение о перемирии.

Источники первоначально заявляли, что израильские переговорщики отозваны только для консультаций. Но заявления Нетаниягу означают, что позиция Израил за ночь стала более жесткой.

Специальный посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявил, что ХАМАС "ясно дал понять, что не стремится к прекращению огня в секторе Газы".

Высокопоставленный чиновник ХАМАСа Басем Наим заявил, что "переговоры были конструктивными", и назвал слова Виткоффа попыткой оказать давление от имени Израиля.

По данным новостной службы N12, в ответе ХАМАСа, переданном посредникам 24 июля, содержалось требование освободить в обмен на 10 заложников 200 террористов с "кровью на руках", приговоренных к пожизненному заключению, а также 2000 палестинцев, задержанных после 7 октября. Эту информацию телеканал получил от двух источников – одного в Иерусалиме, другого – знакомого с ходом переговоров.

Таким образом, ХАМАС вновь поднял вопрос о пропорции между числом освобождаемых палестинских заключенных и израильских заложников, значительно изменив ее в свою пользу. Согласно первоначальному предложению, на которое согласился Израиль, предусматривалось освобождение 125 заключенных, приговоренных к пожизненным срокам, и 1200 палестинцев, задержанных в Газе после 7 октября.

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