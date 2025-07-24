Виткофф разочарован ответом ХАМАСа: "Мы рассмотрим другие способы возвращения заложников"

Специальный посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявил, что США прекращают переговоры и возвращают свою переговорную группу из Катара для консультаций, поскольку ХАМАС "ясно дал понять, что не стремится к прекращению огня в секторе Газы".

"Несмотря на усилия посредников, похоже, ХАМАС действует несогласованно и не проявляет доброй воли. Теперь мы будем рассматривать другие варианты того, как вернуть заложников домой и попытаться стабилизировать ситуацию в Газе", – написал Виткофф в соцсети X.

Ранее офис израильского премьер-министра сообщил, что после получения ответа ХАМАСа на предложение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе было принято решение вернуть переговорную группу в Израиль для дальнейших консультаций.

По данным новостной службы N12, в ответе ХАМАСа, переданном посредникам, содержится требование освободить в обмен на 10 заложников 200 террористов с "кровью на руках", приговоренных к пожизненному заключению, а также 2000 палестинцев, задержанных после 7 октября. Эту информацию телеканал получил от двух источников – одного в Иерусалиме, другого – знакомого с ходом переговоров.

Телеканал "Кан-11" передал, что ХАМАС настаивает на освобождении боевиков спецназа ХАМАСа "Нухба", участвовавших в резне 7 октября.

Таким образом, ХАМАС вновь поднял вопрос о пропорции между числом освобождаемых палестинских заключенных и израильских заложников, значительно изменив ее в свою пользу. Согласно первоначальному предложению, на которое согласился Израиль, предусматривалось освобождение 125 заключенных, приговоренных к пожизненным срокам, и 1200 палестинцев, задержанных в Газе после 7 октября.

Координатор по вопросам похищенных и пропавших без вести, бригадный генерал Галь Хирш, пообещал семьям похищенных, что непрямые переговоры с ХАМАСом будут продолжены из Израиля. По его словам, делегация возвращается из Дохи в Израиль для продолжения работы над сближением позиций.