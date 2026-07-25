За сутки в Иудее и Самарии задержаны более 70 подозреваемых в террористической деятельности

За прошедшие сутки силы ЦАХАЛа, службы общей безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции (МАГАВ) провели масштабные антитеррористические операции по всей территории Иудеи и Самарии. Были задержаны более 70 разыскиваемых террористов, еще сотни подозреваемых были допрошены на месте.

На территории бригады "Шомрон" ЦАХАЛ и ШАБАК завершили масштабную операцию в деревне Таль. Бойцы разведбатальона "Нахаль" задержали в деревне 11 разыскиваемых и допросили около 80 подозреваемых.

На территории бригады "Менаше" силы безопасности обыскали более 300 объектов. Были задержаны лица, связанные с террористической организацией ХАМАС, а также боевики, готовившие теракты с использованием взрывных устройств.

На территории бригады "Биньямин" задержаны около 20 боевиков, причастных к подготовке терактов, атакам посредством бутылок с зажигательной смесью и торговле оружием. На месте допрошено около 50 подозреваемых.

На территории бригады "Эфраим" задержаны 15 разыскиваемых боевиков, включая активистов ХАМАСа. В районе Тулькарема бойцы спецподразделения "Дувдеван" взяли в плен боевика, намеревавшегося совершить теракт, а также арестовали еще одного активиста ХАМАСа.

На территории бригад "Эцион" и "Йехуда" задержаны 16 подозреваемых в подстрекательстве к террору, связи с ХАМАСом и торговле оружием. В ходе обысков было обнаружено и изъято охотничье оружие.