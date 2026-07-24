Полиция расследует обстоятельства инцидента со стрельбой в Сдероте

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента с применением огнестрельного оружия, произошедшего на улице Ицхак Саде в Сдероте.

На место происшествия прибыла бригада парамедиков МАДА, которая доставила в больницу 20-летнего мужчину, получившего огнестрельные ранения. Он в состоянии средней тяжести.

Сотрудники полиции Сдерота и криминалисты работают на месте происшествия, собирая улики.

Согласно данным предварительного расследования, инцидент носит криминальный характер.