Теракт около Шхема: подробности и версии

24 июля в Самарии погибли майор Юваль Эзра, 27 лет, из Герцлии, командир батареи 411-го батальона 282-й бригады артиллерийских войск, и старшина резерва Бенаягу Меллет, 32 года, из Ицхара, служивший в 8119-м батальоне 16-й "Иерусалимской" бригады.

Произошедшее в районе арабской деревни Таль, юго-западней Шхема, недалеко от еврейского форпоста Хават-Гилад, было названо терактом в официальных сообщениях ЦАХАЛа и канцелярии главы правительства.

Инцидент развивался с утра пятницы. В общей сложности столкновения происходили в течение нескольких часов. Судя по сообщениям ЦАХАЛа, терактом признана вторая фаза событий, когда один из жителей деревни Таль вырвал оружие у сотрудника сил безопасности Хават-Гилад и открыл огонь по израильтянам.

Редакция Newsru.co.il попыталась восстановить последовательность событий по различным источникам. Отметим, что есть заметные противоречия между описаниями происшедшего в официальных сводках, публикуемых в соцсетях рассказах свидетелей, публикациях израильских и палестинских СМИ. Далее в тексте будут указываться источники, по которым описывается происходившее.

ТЕРАКТ ОКОЛО ШХЕМА. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ

Утром в пятницу, 24 июля, ориентировочно между 07:15 (данные "Палестинского центра по правам человека") и 08:20 (данные предварительного отчета ЦАХАЛа), организованная группа примерно из 20-30 израильтян двигалась по несогласованному с ЦАХАЛом маршруту через хребет Села. По израильской версии, маршрут начинался в Ар-Брахе и вел к Хават-Гилад и Кдумим; по палестинской – группа пришла со стороны Хават-Гилад.

Судя по публикации JDN, это была группа путешественников, совершающих походы в память о Давиде и Ахикаме (Давид Рубин и Ахикам Амихай – израильтяне, убитые в декабре 2007 года во время похода возле Хеврона).

Израильтяне подошли вплотную к юго-западной окраине деревни Таль и оказались возле мечети Абу Бакра ас-Сиддика, расположенной между Талем и Саррой. Навстречу им вышли десятки мужчин – местных жителей. Примерно в 8:30 началась конфронтация: сначала словесная перепалка, потом местные стали бросать камни, завязалась драка. Израильтяне вызвали помощь из Хават-Гилада.

В сообщениях палестинских СМИ утверждается, что один или несколько израильских туристов были вооружены. Достоверного подтверждения нет (видеозаписи, распространенные в соцсетях, относятся к более поздним событиям). Обычно в таких группах есть вооруженные сопровождающие. Так или иначе, документально применение оружия на том этапе конфронтации не зафиксировано.

Вскоре из Хават-Гилада прибыли вооруженные бойцы местного отряда быстрого реагирования, в их числе Бенаягу Меллет. Прибыли и военнослужащие 411-го батальона под командованием майора Юваля Эзры (батальон обеспечивал безопасность в данном районе).

На опубликованных видеозаписях видно, как вооруженный израильтянин – по всей видимости, Меллет – приближается к нескольким арабам и оттесняет их. Начинается рукопашная борьба. (В это время военные уже на месте.) Фарук Рамадан захватывает оружие и стреляет в израильтянина в упор (идентификация Le Monde).

Представитель ФАТХа в Тале заявил агентству Reuters, что первоначально десятки израильтян подошли к восточной части деревни, попытались войти в два дома и первыми открыли огонь, ранив одного из местных жителей в ногу, после чего отошли; примерно через полчаса они вернулись с западной стороны, и тогда началась основная хаотичная перестрелка с участием военных. Эта версия не подтверждена видеозаписями.

Судя по всему, первые выстрелы были произведены жителем Таля (видимо, Фаруком Рамаданом), застрелившим Бенаягу Меллета. Именно это летальное вооруженное нападение названо ЦАХАЛом началом террористической атаки. Сам Меллет оружие применить не успел, он только отталкивал винтовкой жителей Таля.

После того, как Бенаягу Меллет был застрелен, военнослужащие открыли огонь на поражение, ликвидировав вооруженного террориста (Фарука Рамадана). Началась перестрелка, в ходе которой был смертельно ранен майор Юваль Эзра, а также получили ранения еще несколько человек.

В перестрелке были убиты еще трое или четверо (по разным данным) жителей деревни Таль. Участники столкновения скрылись в деревне Таль, некоторые сбежали в направлении Шхема. ЦАХАЛ провел операцию, несколько участников столкновений задержаны. Усилены меры безопасности в окрестностях Шхема и в других районах Самарии.

В настоящее время ЦАХАЛ продолжает расследование. Проводятся баллистические и иные экспертизы с целью установления точной последовательности событий и применения оружия.

ПОГИБШИЕ ИЗРАИЛЬТЯНЕ

ЦАХАЛ объявил, что жертвами теракта в Самарии 24 июля стали двое военнослужащих, один из которых был офицером, привлеченным к оперативной деятельности, другой являлся бойцом местной службы безопасности.

Бенаягу Меллет жил в еврейском поселении, был бойцом местного отряда быстрого реагирования и ответственным за сельскохозяйственные работы. У него остались жена Эстер и две дочери в возрасте 12 и 13 лет, сообщает сайт "Кикар".

Бенаягу Меллет был похоронен 24 июля на кладбище в районе Хават-Гилад.

Юваль Эзра командовал артиллерийской батареей в 411-м батальоне "Керен", входящем в 282-ю бригаду. Капитанское звание он получил пять лет назад, недавно был повышен в звании до майора. Сначала он был командиром батареи "Давид", которую вел с момента набора военнослужащих до завершения курса повышенной подготовки, а затем принял командование батареей "Гиди".

Похороны Юваля Эзры состоятся в воскресенье, 26 июля, в 17:00. На военном участке кладбища Бейт-Даган. Он вырос в Бейт-Дагане, но в последнее время жил с невестой в Герцлии.

УБИТЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ ТАЛЬ

Официально подтверждена смерть четырех мужчин, все они из клана Рамадан ас-Сайфи:

Фарук Аднан Али Рамадан ас-Сайфи – 41 год (именно он завладел оружием израильского сотрудника сил безопасности и застрелил его)

Ибрагим Хусейн Али Рамадан ас-Сайфи – 32 года.

Джавад Хусейн Али Рамадан ас-Сайфи – 27 лет.

Имран Ахмад Али Рамадан ас-Сайфи – 37 лет.

Ибрагим и Джавад – родные братья. Фарук назван их двоюродным братом. Имран – более дальний родственник.

Еще четверо или пятеро жителей Таля были ранены.

Позже агентство Maan сообщило, что один из раненых умер в больнице. Судя по публикациям в соцсетях, это Таир Али Рамадан ас-Сайфи.

Израильские власти разрешили провести похороны в ограниченном формате. В больнице "Рафидия" в Шхеме ночью прошла церемония прощания, куда могли прийти все родственники. Позже в ночь на субботу прошли похороны в деревне Таль, на которых присутствовали только родные братья убитых.

В ночь на 25 июля было совершено нападение на арабскую деревню Сарра, расположенную около Хават-Гилада, причинен ущерб имуществу.