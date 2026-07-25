Хуситы заявили о проведении военной операции, целью которой являются НПЗ Саудовской Аравии

Йеменские хуситы (движение "Ансар Аллах"), поддерживаемые Ираном, заявили о проведении военной операции, целью которой стали объекты нефтяной компании Saudi Aramco в южных саудовских городах Джизан и Янбу.

Официального подтверждения этой информации со стороны Эр-Рияда пока не поступало, однако очевидцы сообщают о густом черном дыме над нефтеперерабатывающим заводом Aramco в Джизане.

Ранее власти Саудовской Аравии выпустили предупреждение для жителей Джизана и Янбу в связи с угрозами хуситов отомстить за удары, нанесенные по их позициям на этой неделе.