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Ближний Восток

Хуситы заявили о проведении военной операции, целью которой являются НПЗ Саудовской Аравии

Саудовская Аравия
Хуситы
время публикации: 25 июля 2026 г., 15:31 | последнее обновление: 25 июля 2026 г., 16:41
Хуситы заявили о проведении военной операции, целью которой являются НПЗ Саудовской Аравии
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменские хуситы (движение "Ансар Аллах"), поддерживаемые Ираном, заявили о проведении военной операции, целью которой стали объекты нефтяной компании Saudi Aramco в южных саудовских городах Джизан и Янбу.

Официального подтверждения этой информации со стороны Эр-Рияда пока не поступало, однако очевидцы сообщают о густом черном дыме над нефтеперерабатывающим заводом Aramco в Джизане.

Ранее власти Саудовской Аравии выпустили предупреждение для жителей Джизана и Янбу в связи с угрозами хуситов отомстить за удары, нанесенные по их позициям на этой неделе.

Ближний Восток
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