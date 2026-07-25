Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе сервисов ChatGPT.

Сбой затронул не только базовый веб-интерфейс ChatGPT, но и мобильные приложения, сервис Codex, а также API, на котором завязаны тысячи сторонних приложений и интегрированных сервисов по всему миру (включая США, Европу и Азию).

Пользователи сталкиваются с «зависанием» генерации ответов, ошибками авторизации (502 Bad Gateway, 503 Service Unavailable), невозможностью загрузить историю диалогов или войти в аккаунт.

OpenAI официально признала проблему на своей странице. Инженеры компании сообщают, что уже приняли меры по устранению проблемы и сейчас мониторят процесс восстановления систем.