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25 июля 2026
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Наука и Хайтек

Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе сервисов ChatGPT

Интернет
время публикации: 25 июля 2026 г., 13:14 | последнее обновление: 25 июля 2026 г., 13:32
Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе сервисов ChatGPT
AP Photo/Business Wire

Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе сервисов ChatGPT.

Сбой затронул не только базовый веб-интерфейс ChatGPT, но и мобильные приложения, сервис Codex, а также API, на котором завязаны тысячи сторонних приложений и интегрированных сервисов по всему миру (включая США, Европу и Азию).

Пользователи сталкиваются с «зависанием» генерации ответов, ошибками авторизации (502 Bad Gateway, 503 Service Unavailable), невозможностью загрузить историю диалогов или войти в аккаунт.

OpenAI официально признала проблему на своей странице. Инженеры компании сообщают, что уже приняли меры по устранению проблемы и сейчас мониторят процесс восстановления систем.

Наука и Хайтек
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