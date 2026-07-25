Сестра Эден Бен-Руби, погибшей на фестивале "Нова", подверглась антисемитским оскорблениям в США

Майя, двоюродная сестра Эден Бен-Руби, погибшей на фестивале "Нова", рассказала Mako, что подверглась антисемитским оскорблениям после того, как разместила объявление о бесплатной отдаче вещей на Facebook Marketplace. Майя, израильтянка американского происхождения, живет в Лос-Анджелесе.

По ее словам, договорившись с мужчиной, проявившим интерес к одной из вещей, на следующий день она получила сообщение от его жены – Римы Джаюси, работающей медсестрой-анестезиологом в одной из больниц Калифорнии.

"Она написала мне: "Мне ничего не нужно бесплатно от грязных евреев". Я была в шоке, – вспоминает Майя. – Я нигде не указывала, что я еврейка или израильтянка. Я просто проявила доброжелательность и хотела бесплатно отдать вещи".

По словам девушки, женщина продолжила сыпать оскорблениями и назвала евреев "самыми отвратительными людьми в мире". Позже медсестра также обвинила евреев в "совершении геноцида практически по всему миру".

Майя считает, что женщина зашла на ее страницу в Facebook, увидела публикации в память о ее 23-летней двоюродной сестре Эден, и таким образом поняла, что Майя еврейка. "Я часто пишу об Эден и о том, что произошло на фестивале. Думаю, именно так она это выяснила".