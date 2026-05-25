Итамар Бен-Гвир обратился к Нетаниягу: "Поезжай к Трампу, стукни кулаком по столу"

Лидер партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир в ходе заседания фракции в парламенте заявил: "Израилю нельзя привыкать к обстрелам нашей территории. Я обращаюсь к премьер-министру: поговори с Трампом, поезжай к нему, если надо – стукни кулаком по столу и потребуй права на свободу действий. Необходимо действовать, захватить территорию и обеспечить безопасность жителям страны".

Отвечая на вопросы журналистов об инциденте вокруг участников флотилии, Бен-Гвир подчеркнул: "Израиль перестал быть мальчиком для битья. Те, кто приезжают сюда, чтобы поддержать террор, должны получить ответ, который получают сторонники террора. Бесполезно кормить их сэндвичами , они приезжают снова и снова . Необходимо положить этому конец."