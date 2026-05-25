x
25 мая 2026
|
последняя новость: 12:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 мая 2026
|
25 мая 2026
|
последняя новость: 12:38
25 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Фиктивные учащиеся" йешивы: подан иск на 3 млн шекелей против ассоциации "Оэль Йосеф"

Прокуратура
Мин.образования
время публикации: 25 мая 2026 г., 11:47 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 11:49
"Фиктивные учащиеся" йешивы: подан иск на 3 млн шекелей против ассоциации "Оэль Йосеф"
Rachel Alroey/Flash90

Прокуратура подала в Окружной суд Беэр-Шевы гражданский иск на сумму более 3 млн шекелей против ашкелонской ассоциации "Оэль Йосеф" и трех ее должностных лиц.

Иск подан министерством образования и касается возврата государственных субсидий, полученных, по версии прокуратуры, мошенническим путем.

Согласно иску, ассоциация "Оэль Йосеф" в течение нескольких лет подавала ложные отчеты о числе учащихся в религиозном учебном заведении: вместо фактических нескольких десятков учеников указывались более 600 "фиктивных учащихся", на основании чего организация получала завышенную материальную поддержку.

После проверок министерства образования комиссия по субсидиям постановила вернуть деньги государству. Прокуратура также попросила наложить временный арест на имущество, автомобили, банковские счета и страховые полисы ответчиков. Суд удовлетворил ходатайство, отметив, что существует риск вывода активов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook