"Фиктивные учащиеся" йешивы: подан иск на 3 млн шекелей против ассоциации "Оэль Йосеф"

Прокуратура подала в Окружной суд Беэр-Шевы гражданский иск на сумму более 3 млн шекелей против ашкелонской ассоциации "Оэль Йосеф" и трех ее должностных лиц.

Иск подан министерством образования и касается возврата государственных субсидий, полученных, по версии прокуратуры, мошенническим путем.

Согласно иску, ассоциация "Оэль Йосеф" в течение нескольких лет подавала ложные отчеты о числе учащихся в религиозном учебном заведении: вместо фактических нескольких десятков учеников указывались более 600 "фиктивных учащихся", на основании чего организация получала завышенную материальную поддержку.

После проверок министерства образования комиссия по субсидиям постановила вернуть деньги государству. Прокуратура также попросила наложить временный арест на имущество, автомобили, банковские счета и страховые полисы ответчиков. Суд удовлетворил ходатайство, отметив, что существует риск вывода активов.