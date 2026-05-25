25 мая 2026
Израиль

В Нацерете застрелен мужчина, трое раненых в Кфар-Ясифе

Криминал в арабском секторе
Убийства
время публикации: 25 мая 2026 г., 10:44 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 10:50
В Нацерете застрелен мужчина, трое раненых в Кфар-Ясифе
Пресс-служба полиции Израиля

Утром 25 мая в Нацерете в результате нападения с применением огнестрельного оружия был убит мужчина примерно 50 лет.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека.

Полиция проводит расследование.

Пресс-служба полиции также сообщает о стрельбе в Кфар-Ясифе, восточней Акко. Трое раненых: один в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести.

С начала 2026 года в Израиле были убиты более 120 человек, из них 110 – в арабском секторе.

