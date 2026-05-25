В Нацерете застрелен мужчина, трое раненых в Кфар-Ясифе
время публикации: 25 мая 2026 г., 10:44 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 10:50
Утром 25 мая в Нацерете в результате нападения с применением огнестрельного оружия был убит мужчина примерно 50 лет.
Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека.
Полиция проводит расследование.
Пресс-служба полиции также сообщает о стрельбе в Кфар-Ясифе, восточней Акко. Трое раненых: один в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести.
С начала 2026 года в Израиле были убиты более 120 человек, из них 110 – в арабском секторе.