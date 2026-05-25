"Хизбалла" предприняла попытку ракетного обстрела израильской территории
время публикации: 25 мая 2026 г., 17:42 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 17:42
Военные сообщили о попытке ракетного обстрела израильской территории боевиками "Хизбаллы". Ракета была перехвачена силами ПВО.
Примерно в то же время было зафиксировано проникновение в Израиль беспилотного аппарата, запущенного с территории Ливана. БПЛА упал на территории Израиля, недалеко от границы с Ливаном.
В результате этих двух атак не было пострадавших.