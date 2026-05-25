"Хизбалла" предприняла попытку ракетного обстрела израильской территории

Военные сообщили о попытке ракетного обстрела израильской территории боевиками "Хизбаллы". Ракета была перехвачена силами ПВО.

Примерно в то же время было зафиксировано проникновение в Израиль беспилотного аппарата, запущенного с территории Ливана. БПЛА упал на территории Израиля, недалеко от границы с Ливаном.

В результате этих двух атак не было пострадавших.