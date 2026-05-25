Старшеклассница из центра страны подверглась сексуальному насилию по дороге в школу

В центре страны старшеклассница подверглась сексуальному насилию по дороге в школу. Полиция и сотрудники муниципальной службы безопасности задержали подозреваемого, работника компании-подрядчика.

Сайт "Мако" пишет, что арест подозреваемого уже неоднократно продлевался, недавно ему были предъявлены обвинения.

По информации сайта, родители учащихся узнали о произошедшем из письма администрации учебного заведения, в котором говорилось, что на ученицу по дороге в школу напал "посторонний человек", который был задержан сотрудниками полиции. Администрация призвала родителей не распространять слухи и уважать частную жизнь пострадавшей. Пострадавшей и ее семье оказывается психологическая помощь.