Старшеклассница из центра страны подверглась сексуальному насилию по дороге в школу
время публикации: 25 мая 2026 г., 17:35 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 17:42
В центре страны старшеклассница подверглась сексуальному насилию по дороге в школу. Полиция и сотрудники муниципальной службы безопасности задержали подозреваемого, работника компании-подрядчика.
Сайт "Мако" пишет, что арест подозреваемого уже неоднократно продлевался, недавно ему были предъявлены обвинения.
По информации сайта, родители учащихся узнали о произошедшем из письма администрации учебного заведения, в котором говорилось, что на ученицу по дороге в школу напал "посторонний человек", который был задержан сотрудниками полиции. Администрация призвала родителей не распространять слухи и уважать частную жизнь пострадавшей. Пострадавшей и ее семье оказывается психологическая помощь.
