последняя новость: 18:43
Израиль

Суд продлил срок ареста известного тренера по гимнастике, подозреваемого в изнасиловании воспитанниц

Сексуальное насилие
Судебные решения
время публикации: 25 мая 2026 г., 18:05 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 18:05
Yossi Zamir/Flash90

Мировой суд Тель-Авива продлил на три дня арест 52-летнего тренера по спортивной гимнастике, подозреваемого в тяжких сексуальных преступлениях в отношении двух сестер, которых он тренировал на протяжении нескольких лет.

По данным полиции, речь идет об известном в профессиональных кругах тренере, который около 20 лет готовил девочек к соревнованиям в составе сборной Израиля.

21 мая против него была подана жалоба в полицию. Одна из пострадавших, которой сейчас 20 лет, утверждает, что подвергалась насилию с 14 до 18 лет. Ее сестра утверждает, что подвергалась насилию с 11 до 13-14 лет. По версии следствия, часть инцидентов происходила во время поездок на соревнования за рубеж.

Мужчина подозревается в изнасиловании несовершеннолетней и развратных действиях, в том числе с применением силы и угроз. Жена подозреваемого допрошена по подозрению в преступном сговоре: по данным полиции, она знала о действиях мужа и в ряде случаев пыталась их скрыть.

Подозреваемый отрицает все обвинения. Адвокат подозреваемого просила запретить публикацию его имени. Полиция не исключает, что могут быть и другие пострадавшие в результате действий подозреваемого, и просит их обращаться в правоохранительные органы.

