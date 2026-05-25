ЦАХАЛ: ликвидирован ключевой специалист по производству оружия ХАМАСа

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в ходе удара по цели в центре сектора Газы был ликвидирован Мухаммад Абу Малух – один из ключевых специалистов ХАМАСа по производству оружия.

По данным армии, Абу Малух был членом производственного штаба террористической группировки и в период действия соглашения о прекращении огня занимался изготовлением оружия.

Боевик был ликвидирован в воскресенье, 24 мая, силами штаба Южного военного округа.