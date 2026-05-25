ЦАХАЛ предупредил о скорой атаке по объектам "Хизбаллы" в Аль-Аббасии
время публикации: 25 мая 2026 г., 17:23 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 17:23
Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей района Аль-Аббасия возле Тира (Цура) на юге Ливана. В сообщении говорится, что "в связи с нарушением "Хизбаллой" соглашения о прекращении огня армия вынуждена действовать против организации с применением силы". При этом подчеркивается, что ЦАХАЛ не намерен причинять вред мирным жителям.
Жителям указанных зданий и района, отмеченного красным цветом на опубликованной карте, предписано немедленно эвакуироваться и покинуть опасную зону. В предупреждении говорится, что пребывание в районе обозначенных зданий представляет опасность для жизни.