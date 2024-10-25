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Израиль

Пожар возле военной базы в Кдумим, работает пожарная авиация

время публикации: 25 октября 2024 г., 11:36 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 11:53
Пожар возле военной базы в Кдумим, работает пожарная авиация
Yossi Zamir/Flash90

Возле военной базы территориальной дивизии "Эфраим", расположенной в районе Кдумим, начался сильный пожар, сообщается о трех очагах возгорания. На месте работают 15 пожарных расчетов, вызвана пожарная авиация.

Четыре самолета пожарной авиации "Эльад" помогают тушить пожар, пожарным пока не удалось взять огонь под контроль – ситуация осложняется сильным ветром и низким уровнем влажности.

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