Пожар возле военной базы в Кдумим, работает пожарная авиация
время публикации: 25 октября 2024 г., 11:36 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 11:53
Возле военной базы территориальной дивизии "Эфраим", расположенной в районе Кдумим, начался сильный пожар, сообщается о трех очагах возгорания. На месте работают 15 пожарных расчетов, вызвана пожарная авиация.
Четыре самолета пожарной авиации "Эльад" помогают тушить пожар, пожарным пока не удалось взять огонь под контроль – ситуация осложняется сильным ветром и низким уровнем влажности.
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