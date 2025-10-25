x
Израиль

Источник: останки погибших заложников могут быть возвращены в ближайшее время

время публикации: 25 октября 2025 г., 17:19 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 18:04
Источник: останки погибших заложников могут быть возвращены в ближайшее время
Erik Marmor/Flash90

Высокопоставленный политический источник заявил, что "есть прогресс на переговорах, который позволит в ближайшее время вернуть останки погибших заложников". Об этом в субботу, 25 октября, вечером, сообщает Ynet.

В пятницу, 24 октября, полиция заявила, что ей поручено подготовиться к возможному возвращению останков еще двух заложников вечером. Однако по состоянию на утро субботы тела все еще не переданы.

Накануне вечером сообщалось: нет четких признаков того, что ХАМАС действительно готовится к передаче тел. "Мы видим признаки того, что все, включая ХАМАС, прилагают усилия к поиску останков заложников", – сообщили Ynet сегодня вечером высокопоставленные политические источники.

Они также отметили: "До сих пор мы не получали никаких уведомлений о том, что тела погибших будут возвращены сегодня вечером, нет никаких признаков этого, но они могут нас удивить. На данном этапе мы продолжаем работу и уверены, что, приложив усилия, удастся вернуть всех".

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 октября 2025

