СМИ: США не позволяют Израилю принимать меры в ответ на невозвращение тел погибших
время публикации: 25 октября 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 11:17
ХАМАС уже третий день откладывает возвращение Израилю останков погибших заложников, несмотря на наличие такой возможности, сообщает "Кан – Хадашот" со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, США на данном этапе не позволяют Израилю предпринимать какие-либо шаги в ответ на невозвращение тел погибших.
Тем не менее, в Израиле не исключают, что тела двух заложников могут быть возарещены сегодня.
Ссылки по теме