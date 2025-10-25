СМИ: США не позволяют Израилю принимать меры в ответ на невозвращение тел погибших

ХАМАС уже третий день откладывает возвращение Израилю останков погибших заложников, несмотря на наличие такой возможности, сообщает "Кан – Хадашот" со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, США на данном этапе не позволяют Израилю предпринимать какие-либо шаги в ответ на невозвращение тел погибших.

Тем не менее, в Израиле не исключают, что тела двух заложников могут быть возарещены сегодня.